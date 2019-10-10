Мизинов: в Дохе примерно 50 спортсменов всю воду сгребали, ещё и душа не было

Серебряный призёр чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км россиянин Василий Мизинов рассказал, как ему удавалось переносить жару в Дохе (Катар).

«Раньше в 40-градусную жару не выступал? Но доводилось ходить на Кубке мира в Тайцане (Китай). Там было 29 градусов и стопроцентная влажность. И ещё после дождя шло испарение. Но в Дохе всё равно было намного хуже, потому что воздуха вообще очень мало и дышать трудно. Как будто в сауне сидишь.

Как в таких условиях дойти до финиша? Охлаждать организм — изнутри и снаружи. Постоянно обливаться и пить холодную воду. Можно было даже лёд грызть. Охлаждать затылок и шею, чтобы не перегреваться. Организм человека как машина. Его надо остужать.

У нас за раз примерно 50 участников всю воду сгребали. Кому-то даже действительно не хватало. Я ещё думал: где они столько воды берут? Там эти бутылочки по 0,33. Это же нереально много воды надо привозить. И, кстати, как ни странно, не было душа. Хотя обычно ты идёшь по трассе, и есть тренерский пункт, пункт с водой и пункт с душем. Ты проходишь под душем, охлаждаешься и идёшь дальше", — цитируют Мизинова «Известия».