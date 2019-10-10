Туктамышева назвала фильм, который перевернул её мировоззрение

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о фильме, который оказал на неё большое влияние.
«Раз обещала рассказать про фильм, который перевернул моё мировоззрение, значит надо выполнять. Предупреждаю, кому-то может показаться это очень странным, но даже если так, напишите, что об этом думаете. Секретный фильм – The Secret, и главная его мысль очень простая: если ты искренне чего-то хочешь, то можешь это получить. И наоборот, если желание слабое, сопровождается скептицизмом, сомнениями и всяческими «у меня не получится, это невозможно», так оно и будет.
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Мысли материальны. Все мы слышали про это, но мало кто понимает, как их реализовать. Этот фильм мне порекомендовали летом 2014 года, когда у меня была травма. В тот кризисный для себя момент я искала способ выйти из этого состояния, и мне кажется, что нашла его. Не утверждаю, что это панацея, ведь мои спортивные достижения складывались по-разному, но для себя я точно решила – это работает, главное – искренне хотеть именно нужные для себя вещи, ведь если хотеть того, что в действительности вам не нужно, то все будет зря. Вот такое вышло откровение. Никому не рассказывала об этом, интересно, что вы думаете», – написала Туктамышева в своём «инстаграме».
В конце сентября Туктамышева выиграла первый этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
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