Два матча Кубка мира по регби в Японии не состоятся из-за тайфуна

Два поединка розыгрыша Кубка мира по регби, запланированные на 12 октября, отменены из-за приближающегося к Японии тайфуна, информирует Kyodo.

В субботу, 12 октября, должны были пройти три матча. Не состоится встреча группы В между сборными Новой Зеландии и Италии в городе Тоёта, а также матч Англии и Франции в Иокогаме (группа С). Поединок сборных Ирландии и Самоа, назначенный на этот же день в городе Фукуока, не будет отменён.

В каждой из встреч будет зафиксирована ничья, командам начислят по два очка. Организаторы обещают возместить зрителям деньги за билеты. С воскресенья, 13 октября, соревнования возобновятся в обычном режиме.

В финальной стадии Кубка мира по регби выступают 20 команд. Сборная России проиграла все матчи на турнире и заняла последнее место в группе A. Соревнования завершатся 2 ноября.