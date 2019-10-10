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Чемпион ОИ Кипчоге попробует установить историческое достижение 12 октября

Чемпион ОИ Кипчоге попробует установить историческое достижение 12 октября
Другие / Лёгкая атлетика 0

Организаторы проекта INEOS 1:59 Challenge огласили дату проведения забега, который может стать историческим. Олимпийский чемпион кениец Элиуд Кипчоге в субботу, 12 октября, постарается пробежать марафон в Вене (Австрия) быстрее чем за 2 часа.

«Дата подтверждена — суббота, 12 октября. Точное время старта будет подтверждено в пятницу. Но забег точно начнётся между 5 и 9 часами утра», — говорится в «твиттере» проекта.

Мировой рекорд, принадлежащий Кипчоге, составляет 2:01.39 и был установлен на Берлинском марафоне 2018 года. В 2017 году Элиуд пробежал марафон на автодроме в Монце за 2 часа 25 секунд, но его рекорд не был зафиксирован из-за использования передвижной станции с питьевой водой и наличия пейсмейкеров.

Чемпион ОИ из Кении прибыл в Вену для установления исторического рекорда
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