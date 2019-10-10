Фанатка Медведевой сфотографировалась с плакатом в шахте на глубине 630 м
Поклонница двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, работающая в шахте по добыче железной руды на Яковлевском месторождении Курской магнитной аномалии, опубликовала в «Инстаграме» оригинальное фото. Она вместе с коллегами держит плакат в поддержку фигуристки на глубине 630 м.
Ранее Медведева, также являющаяся двукратным призёром Олимпийских игр, одержала победу на турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай). Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Третий результат продемонстрировала Лим Ын Су из Южной Кореи.
Следующим турниром Медведевой станет этап Гран-при в Канаде, который пройдёт с 25 по 27 октября.
Запись доступна на странице болельщицы Медведевой в «Инстаграме».
Медведева — о победе в Шанхае: чувствую себя очень плохо
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