Спиридонова: на ЧМ радовалась, что не брусья вытирала, а помогла выиграть медаль

Чемпионка мира в упражнениях на брусьях Дарья Спиридонова, вернувшаяся в большой спорт после длительного перерыва, прокомментировала серебряную медаль сборной России в командном турнире на чемпионате мира—2019 в Штутгарте (Германия).

«Не хочу говорить о травме. Да, давно меня не было, кто-то, наверное, и крест успел на моей карьере поставить. Но я начала готовиться, как только позволила травма, со специалистами сборной, со старшим тренером Евгением Анатольевичем Гребенкиным. И сразу понимала: чтобы вернуться, надо не только восстановить комбинацию, которую делала на Олимпийских играх, но ещё и достойно, чисто её исполнить везде, где показываю.

Был очень долгий соревновательный перерыв, поэтому и морально, и физически выступать было сложно. Я повзрослела, да и подзабыла эти ощущения на помосте. Поэтому очень довольна, что всё же справилась с задачей в командном многоборье. И, кстати, я понимала, что нервничать буду, наверное, даже больше, чем другие девочки.

Конечно, титул чемпионки мира обязывает. Но ещё, знаете, может, кому-то и кажется, что делать один снаряд легко. Я очень нервничала, потому что ответственность за один выход повышается в разы – ведь показать себя или оправдать на другом снаряде уже не получится.

В Штутгарте я очень радовалась, что снова на помосте, а не брусья вытираю, как в прошлом году на чемпионате мира в Дохе. И соперницы, которых я давно не видела, тоже были рады: кто-то улыбался, кто-то обнимал. Очень приятно было", — цитирует Спиридонову «Московский комсомолец».