Спиридонова: на ЧМ радовалась, что не брусья вытирала, а помогла выиграть медаль

Чемпионка мира в упражнениях на брусьях Дарья Спиридонова, вернувшаяся в большой спорт после длительного перерыва, прокомментировала серебряную медаль сборной России в командном турнире на чемпионате мира—2019 в Штутгарте (Германия).
«Не хочу говорить о травме. Да, давно меня не было, кто-то, наверное, и крест успел на моей карьере поставить. Но я начала готовиться, как только позволила травма, со специалистами сборной, со старшим тренером Евгением Анатольевичем Гребенкиным. И сразу понимала: чтобы вернуться, надо не только восстановить комбинацию, которую делала на Олимпийских играх, но ещё и достойно, чисто её исполнить везде, где показываю.
Был очень долгий соревновательный перерыв, поэтому и морально, и физически выступать было сложно. Я повзрослела, да и подзабыла эти ощущения на помосте. Поэтому очень довольна, что всё же справилась с задачей в командном многоборье. И, кстати, я понимала, что нервничать буду, наверное, даже больше, чем другие девочки.
Конечно, титул чемпионки мира обязывает. Но ещё, знаете, может, кому-то и кажется, что делать один снаряд легко. Я очень нервничала, потому что ответственность за один выход повышается в разы – ведь показать себя или оправдать на другом снаряде уже не получится.
В Штутгарте я очень радовалась, что снова на помосте, а не брусья вытираю, как в прошлом году на чемпионате мира в Дохе. И соперницы, которых я давно не видела, тоже были рады: кто-то улыбался, кто-то обнимал. Очень приятно было", — цитирует Спиридонову «Московский комсомолец».
- 10 октября 2019
-
11:59
-
11:41
-
11:22
-
11:14
-
10:23
-
09:56
-
09:40
-
09:27
-
09:17
-
00:42
-
00:08
- 9 октября 2019
-
23:49
-
23:19
-
21:56
-
21:44
-
21:19
-
21:07
-
20:36
-
19:53
-
19:28
-
19:16
-
18:53
-
18:31
-
18:04
-
17:34
-
17:29
-
17:15
-
17:07
-
16:44
-
16:23
-
15:53
-
15:09
-
14:53
-
14:49
-
14:03