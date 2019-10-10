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Самсонов лидирует после короткой программы на турнире памяти Дениса Тена

Самсонов лидирует после короткой программы на турнире памяти Дениса Тена
Другие / Фигурное катание 0

Даниил Самсонов, 14-летний ученик Этери Тутберидзе, занимает первое место после короткой программы на турнире памяти Дениса Тена. В его активе 88,64 балла. Вторым идёт Артур Даниелян (83,95), третьим — Марк Кондратюк (67,48).

Юноши представят произвольные программы на турнире завтра, 11 октября.

Международный турнир по фигурному катанию в честь погибшего призёра Олимпиады в Сочи Дениса Тена проходит в Алматы. Соревнования завершатся 12 октября.

В турнире принимают участие спортсмены из 19 стран мира. Победители соревнований в женском и мужском одиночном катании получат по $ 5 тыс.

Фигурное катание. Турнир памяти Дениса Тена
Юноши. Короткая программа

1. Даниил Самсонов — 88,64
2. Артур Даниелян — 83,95
3. Марк Кондратюк — 67,48.

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