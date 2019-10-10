Немов: к России всегда претензии, потому что ни под кого прогибаться не хотим

Четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал возможное отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх из-за нового допингового скандала. В сентябре ВАДА обнаружило несоответствия в данных Московской лаборатории, которые были предоставлены российской стороной.

Вчера, 9 октября, мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали чемпионата мира в Германии в командном многоборье.



«Поздравляю нашу команду с золотом на чемпионате мира! На таком фоне очень сложно рассуждать на тему очередного скандала. Мне всегда обидно за наших спортсменов, которые страдают. Мы как дети, в том плане, что всё решают взрослые, а делаем мы. Это самая неприятная и нехорошая тенденция. Сегодня захотели какую-то страну опустить и не пустить спортсменов — и сделали это. Так не должно быть!



Понятно, что дыма без огня не бывает, но это проблема не только России, а всего мира. Все это прекрасно понимают и знают, но к нам всегда больше всего претензий, потому что мы не хотим ни под кого прогибаться, хотим быть честными и порядочными, это не всем нравится. На мой взгляд, из-за этого на нас оказывается политическое давление.



Закончится ли это когда-нибудь? Да, всё когда-нибудь заканчивается, это тоже пройдёт, просто надо вытерпеть, а спортивным чиновникам надо принять ситуацию, понять, для чего она создана, и сделать выводы, чтобы такого в дальнейшем не случалось», — цитирует Немова Sport24.

Российские гимнасты завоевали золото ЧМ-2019 в командном многоборье