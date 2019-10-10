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Фигуристы Пападакис и Сизерон опубликовали горячее фото в «Инстаграме»

Фигуристы Пападакис и Сизерон опубликовали горячее фото в «Инстаграме»
Другие / Фигурное катание 0

Четырёхкратный чемпион мира в танцах на льду француз Гийом Сизерон, выступающий в паре с Габриэлой Пападакис, поделился в «Инстаграме» яркой фотографией их дуэта.

Напомним, Сизерон и Пападакис также являются серебряными призёрами Пхёнчхана-2018 и пятикратными чемпионами Европы.

На чемпионате мира—2019 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) Пападакис и Сизерон в четвёртый раз выиграли золото среди танцевальных пар, установив мировой рекорд. Вторыми стали россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Соревнования прошли с 18 по 24 марта.

Запись доступна на странице Сизерона в «Инстаграме».

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