Фигуристка Усачёва лидирует после короткой программы на мемориале Дениса Тена

Российская фигуристка Дарья Усачёва занимает первое место после короткой программы в турнире девушек на мемориале Дениса Тена. Она получила от судей 74,66 балла. Второй идёт ещё одна россиянка Майя Хромых (66,16).

Девушки представят произвольные программы на турнире завтра, 11 октября.

Международный турнир по фигурному катанию в честь погибшего призёра Олимпиады в Сочи Дениса Тена проходит в Алма-Ате. Соревнования завершатся 12 октября.

В турнире принимают участие спортсмены из 19 стран мира. Победители соревнований в женском и мужском одиночном катании получат по $ 5000.

Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан

Девушки. Короткая программа

1. Дарья Усачёва (Россия) – 74,46

2. Майя Хромых (Россия) – 66,16

3. Мария Левушкина (Болгария) – 56,18

4. Наргиз Сулейманова (Германия) – 54,11

5. Сой Сим (Южная Корея) – 39,58

6. Ажар Жумаханова (Казахстан) – 38,63.