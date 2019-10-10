Косторная прыгнула два тройных акселя перед стартом турнира в Финляндии

Российская фигуристка Алёна Косторная исполнила два тройных акселя во время тренировки перед турниром Finlandia Trophy. Соревнования начнутся в Эспоо завтра, 11 октября.

Косторная чисто исполнила оба прыжка, один из них – в каскаде с двойным тулупом.

Finlandia Trophy станет первым турниром во взрослой карьере Косторной. Женщины представят короткие программы 11 октября, произвольные – 13 октября.

Помимо Косторной из женщин в Финляндии также выступят Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Станислава Константинова.

Видео доступно на странице турнира в «Инстаграме».