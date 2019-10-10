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Сборная России опустилась на восьмое место в таблице Кубка мира по волейболу

Сборная России опустилась на восьмое место в таблице Кубка мира по волейболу
Другие / Волейбол 0

На проходящем в Японии мужском Кубке мира по волейболу все команды провели по семь матчей. Сборная России, одержавшая три победы, опустилась на восьмое место в турнирной таблице.

Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Япония
Турнирная таблица
1. Бразилия — 7 побед — 0 поражений (21 очко).
2. Польша — 6-1 (18).
3. США — 5-2 (16).
4. Япония — 5-2 (15).
5. Италия — 4-3 (11).
6. Иран — 3-4 (9, сеты — 13:14).
7. Аргентина — 3-4 (9, сеты — 13:15).
8. Россия — 3-4 (9, сеты — 13:16).
9. Канада — 3-4 (8).
10. Египет — 2-5 (7).
11. Австралия — 1-6 (2).
12. Тунис — 0-7 (1).

Завтра, 11 октября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с командой Италии.

В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Команда России заняла четвёртое место.

Мужская сборная России по волейболу проиграла Японии на Кубке мира
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