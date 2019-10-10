Сборная России опустилась на восьмое место в таблице Кубка мира по волейболу

На проходящем в Японии мужском Кубке мира по волейболу все команды провели по семь матчей. Сборная России, одержавшая три победы, опустилась на восьмое место в турнирной таблице.



Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Япония

Турнирная таблица

1. Бразилия — 7 побед — 0 поражений (21 очко).

2. Польша — 6-1 (18).

3. США — 5-2 (16).

4. Япония — 5-2 (15).

5. Италия — 4-3 (11).

6. Иран — 3-4 (9, сеты — 13:14).

7. Аргентина — 3-4 (9, сеты — 13:15).

8. Россия — 3-4 (9, сеты — 13:16).

9. Канада — 3-4 (8).

10. Египет — 2-5 (7).

11. Австралия — 1-6 (2).

12. Тунис — 0-7 (1).



Завтра, 11 октября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с командой Италии.



В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Команда России заняла четвёртое место.