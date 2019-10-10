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Ганус: по отношению к РУСАДА запускается машина лжи

Ганус: по отношению к РУСАДА запускается машина лжи
Другие / Прочие виды спорта 0

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус возмущён тем, в данных Московской лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), содержится множество несоответствий. Передача данных была одним из условий для восстановления РУСАДА в правах.

«С каждым днём растёт лавина лжи, за которой пытаются скрыть истинные причины провала антидопинговой кампании, которая не только не привела к выходу из кризиса, а загнала его ещё в более безнадёжное состояние.

Лжецы пытаются продекларировать то, что РУСАДА согласовывает каждое изменение в базах с ВАДА, чего в принципе не могло быть. Во-первых, новое РУСАДА не имело и не имеет доступ к базе данных Московской лаборатории, как и к базе данных любой другой лаборатории мира. Во-вторых, ВАДА подобные согласования давать не может.

РУСАДА не имело, не имеет и не будет иметь никакого отношения к базам данных какой-либо антидопинговой лаборатории. Некоторые призывают РУСАДА к ответу за изменения баз данных Московской лаборатории. Это ложь, к которой РУСАДА не имеет никакого отношения. Запускается машина лжи», – цитирует Гануса официальный сайт организации.

Ганус — о подделке данных лаборатории: неужели не понимали, что это раскроют?
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