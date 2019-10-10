Хоркина: не надо делать из Байлз непобедимую королеву!

Двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина рассказала об отношении к американке Симоне Байлз, которая обошла её по количеству наград на чемпионатах мира по спортивной гимнастике. 22-летняя Байлз завоевала 21 медаль на чемпионатах мира (15 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые). В активе Хоркиной 20 наград (9-8-3).

8 октября Байлз в составе сборной США выиграла золото в командном многоборье на мировом первенстве в Штутгарте (Германия). Россиянки стали вторыми.

«Не надо делать из неё непобедимую королеву! Будь я лет на 15 моложе, непременно дала бы американке бой. Реальность такова, что пока гимнастки находятся не в такой потрясающей форме, как мужчины. Более того, если бы не ошибки соперниц из Италии, Франции и Китая, мы могли остаться без медалей.

Лично для меня разговоры о том, по силам ли нашим девушкам догнать сборную США, неприемлемы. Мы всегда стремились быть лучшими, стремились доминировать. Не думаю, что сейчас у команды другие задачи», — цитирует Хоркину официальный сайт ОКР.

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