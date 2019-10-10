Российские спортсмены завершили борьбу на первенстве мира по бадминтону

В Казани, где проходит первенство мира по бадминтону для спортсменов до 19 лет, российские участники ни в одном из разрядов не смогли пробиться в четвертьфинал.
В женском одиночном разряде Анастасия Шаповалова уступила первой ракетке турнира Питтайе Чайвань из Таиланда в трёх геймах – 22:20, 14:21, 15:21.
«С этой соперницей мы встречались впервые. У неё очень высокий уровень игры, но я могла добиться победы, если бы допустила меньше собственных ошибок.
Были моменты, когда я делала всё для выигрыша очка, загоняла её в сложную ситуацию и могла бы играть по прямой, но зачем-то била в диагональ, куда она успевала. Или просто не могла перекинуть волан через сетку.
Знаете, в таких матчах важно каждое очко, нужно биться в каждом розыгрыше. Я пыталась это делать, но, повторю, было довольно много невынужденных ошибок с моей стороны. Хотя своей игрой я довольна», — сказала после матча Шаповалова корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
В смешанном разряде Анастасия Боярун и Лев Баринов проиграли также представителям Таиланда Беняпе Аимсард и Ратчаполу Маккасаситорну, посеянным под третьим номером, со счётом 8:21, 12:21.
В парном разряде девушек Анастасия Боярун и Алёна Яковлева уступили первой паре турнира индонезийкам Ните Марвах и Путри Сяиках – 13:21, 16:21.
Первенство мира завершится в воскресенье, 13 октября.
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