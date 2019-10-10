Байлз повторила достижение Хоркиной по количеству побед в одном виде на ЧМ

Американской гимнастке Симоне Байлз покорилось очередное достижение. Гимнастка, завоевавшая золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте (Германия), победила в этом виде программы в пятый раз.
Выиграть одну и ту же дисциплину на пяти первенствах планеты ранее удавалось россиянке Светлане Хоркиной (брусья) и итальянцу Юрию Кеки (кольца). Единоличным лидером по этому показателю является японец Кохэй Утимура. Он шесть раз становился обладателем золотой медали мирового первенства в личном многоборье.
Ранее Байлз обошла Хоркину по общему количеству наград на чемпионатах мира по спортивной гимнастике. У 22-летней американки 22 медали мировых первенств (16 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые). В активе Хоркиной 20 наград (9-8-3). Третьей в истории по этому показателю является советская гимнастка Лариса Латынина – 14 медалей (9-4-1).
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