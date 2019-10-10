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Зеппельт — о нападках на Гануса: потрясающе, как Кремль продолжает стратегию лжи

Зеппельт — о нападках на Гануса: потрясающе, как Кремль продолжает стратегию лжи
Другие / Прочие виды спорта 0

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный по фильмам-расследованиям о допинге в российском спорте, высказался об открытом письме генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

В сообщении говорилось о непричастности организации к подлогу данных Московской антидопинговой лаборатории. По мнению Зеппельта, Ганус «сказал очевидную правду», из-за чего подвергся критике властей.

«Потрясающе, как кремлёвская пропаганда теперь повторяет стратегию отвлечения, лжи и обвинений. На этот раз они нападают на соотечественника — Гануса, который просто сказал очевидную правду. Будет интересно узнать, какие лазейки МОК и международные федерации предложат России на этот раз», — написал Зеппельт в своём «твиттере».

Ганус: по отношению к РУСАДА запускается машина лжи
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