Мишин: Туктамышева – одна из лучших в истории по исполнению тройного акселя

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мыслями о состоянии своей подопечной Елизаветы Туктамышевой, а также поделился впечатлениями от минувшего сезона.



«Я разговаривал после осенних контрольных прокатов, которые состоялись в «Лужниках» в Москве, с президентом Федерации фигурного катания Александром Горшковым и гендиректором организации Александром Коганом. Они посмотрели и сказали: «Единственное, что Лизе нужно – это стабильность».



Она вышла на очень высокий уровень – единственная в России, кто сейчас делает в двух программах три тройных акселя. Делает она их, тьфу-тьфу-тьфу… одной из лучших в истории. В прошлом сезоне Лиза демонстрировала блестящее катание и показала второй результат в мире по сумме многоборья», — приводит слова Мишина «Спорт день за днём».

