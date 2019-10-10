Мишин: Туктамышева – одна из лучших в истории по исполнению тройного акселя

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мыслями о состоянии своей подопечной Елизаветы Туктамышевой, а также поделился впечатлениями от минувшего сезона.
«Я разговаривал после осенних контрольных прокатов, которые состоялись в «Лужниках» в Москве, с президентом Федерации фигурного катания Александром Горшковым и гендиректором организации Александром Коганом. Они посмотрели и сказали: «Единственное, что Лизе нужно – это стабильность».
Она вышла на очень высокий уровень – единственная в России, кто сейчас делает в двух программах три тройных акселя. Делает она их, тьфу-тьфу-тьфу… одной из лучших в истории. В прошлом сезоне Лиза демонстрировала блестящее катание и показала второй результат в мире по сумме многоборья», — приводит слова Мишина «Спорт день за днём».
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