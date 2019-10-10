Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Мишин: Туктамышева – одна из лучших в истории по исполнению тройного акселя

Мишин: Туктамышева – одна из лучших в истории по исполнению тройного акселя
Другие / Фигурное катание 0

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мыслями о состоянии своей подопечной Елизаветы Туктамышевой, а также поделился впечатлениями от минувшего сезона.

«Я разговаривал после осенних контрольных прокатов, которые состоялись в «Лужниках» в Москве, с президентом Федерации фигурного катания Александром Горшковым и гендиректором организации Александром Коганом. Они посмотрели и сказали: «Единственное, что Лизе нужно – это стабильность».

Она вышла на очень высокий уровень – единственная в России, кто сейчас делает в двух программах три тройных акселя. Делает она их, тьфу-тьфу-тьфу… одной из лучших в истории. В прошлом сезоне Лиза демонстрировала блестящее катание и показала второй результат в мире по сумме многоборья», — приводит слова Мишина «Спорт день за днём».

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019