Сидорова — о недопуске на ОИ-2016: ни IAAF, ни ВАДА не интересовало наше мнение

Обладательница золотой медали чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) в прыжках с шестом Анжелика Сидорова рассказала о своём соперничестве с Еленой Исинбаевой, а также поделилась впечатлениями от недопуска на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
«Исинбаева? До предолимпийского чемпионата страны мы только однажды встречались в секторе — на чемпионате России в 2013 году. Мы не были знакомы, близко не общались. Конечно, для меня тот чемпионат был особенным стартом. Я ей помогла, а она мне. Тогда я показала очень хороший результат. Мы друг друга подстёгивали.
Недопуск в Рио? Наше мнение ни в IAAF, ни в ВАДА никого не интересовало. Мы как разменные карты. Вряд ли кто-то задумывался, что от их решения зависят судьбы людей. Если скажу, что это трагедия для меня лично, я не приукрашу», — рассказала Сидорова в интервью каналу COMMANDOS в YouTube.
- 10 октября 2019
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