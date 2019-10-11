Проект опального тренера Салазара будет закрыт

Компания Nike приняла решение закрыть орегонский легкоатлетический проект после скандала с тренером Альберто Салазаром, который был дисквалифицирован на 4 года за содействие нарушениям антидопинговых правил, сообщает The New York Times.
Тренер был признан виновным в применении запрещённого метода, фальсификациях в процессе допинг-контроля и распространении запрещённых препаратов во время работы в тренировочном лагере в Орегоне. На аналогичный срок был отстранён врач Джеффри Браун.
Салазар заявил, что будет подавать апелляцию, и на минувшей неделе компания Nike выступила в его поддержку, объявив, что финансово поддержит иск тренера. Однако тренировочный лагерь в Орегоне будет закрыт.
«Ситуация с необоснованными утверждениями отвлекает многих спортсменов и ставит под угрозу их способность сосредоточиться на тренировочных и соревновательных потребностях», — говорится в заявлении.
Четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фарах работал с Салазаром с 2011 по 2017 год.
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