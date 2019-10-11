Тренер оценил выступление россиян на ЧМ U19 по бадминтону в Казани

Николай Николаенко, тренер юношеской сборной России по бадминтону, оценил выступление подопечных на чемпионате мира U19 в Казани. Вчера, 10 октября, российские спортсмены завершили борьбу на турнире. В женском одиночном разряде Анастасия Шаповалова уступила первой ракетке турнира Питтайе Чайвань из Таиланда в трёх геймах – 22:20, 14:21, 15:21.
В миксте Анастасия Боярун и Лев Баринов проиграли представителям Таиланда Беняпе Аимсард и Ратчаполу Маккасаситорну, посеянным под третьим номером, со счётом 8:21, 12:21. В парном разряде у девушек Анастасия Боярун и Алёна Яковлева уступили первой паре турнира индонезийкам Ните Марвах и Путри Сяиках – 13:21, 16:21.
«Шаповалова сыграла хороший матч и в первом гейме даже победила. Всё, что она выиграла – она выиграла за счёт скорости. У неё хороший рост, высокая скорость и если она выполняла качественные удары по нужной траектории, сопернице было очень неудобно туда выходить, плюс у Насти неплохая атака, и это сочетание приносило успех. Но выдержать так нужно было весь матч.
Микст наш тоже сыграл полезную для себя игру, несмотря на очень серьёзного соперника. Во втором гейме наши наконец расслабились и начали играть в то, что умеют. Да, конечно, качество ударов, скорость у таиландцев выше. Но наши совсем молодые – у них ещё всё впереди.
Что касается женской пары, она заставила первых номеров из Индонезии включать полные обороты, что очень хорошо. Наши качественно настроились на игру и постарались выполнить всё, что умеют. Конечно, пока не хватает качества, но она несомненно пошла в плюс девочкам для будущего прогресса.
Наш результат – одиночка, микст и женская пара в числе 16 в мире, что неплохо. В принципе чемпионат показал очень хороший прогресс молодёжи, которая здесь выступала во всех возрастных группах. Теперь нужен только системный подход и постоянное наблюдение и тренировки», — цитирует Николаенко пресс-служба НФБР.
Первенство мира завершится 13 октября.
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