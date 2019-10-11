Мужская сборная России по волейболу победила Италию на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу в матче 8-го тура Кубка мира в Японии обыграла команду Италии со счётом 3:1 (13:25, 27:25, 28:26, 25:12). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это четвёртая победа в турнире. Ранее россияне оказались сильнее команд Ирана (3:1), Канады (3:2) и Египта (3:1), а также проиграли Австралии (2:3), Бразилии (0:3), Польше (1:3) и Японии (1:3).



13 октября сборная России сыграет с аргентинцами.

В Кубке мира также принимают участие сборные Туниса и США. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября.



В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.

Мужская сборная России по волейболу проиграла Японии на Кубке мира