Мужская сборная России по волейболу победила Италию на Кубке мира
Мужская сборная России по волейболу в матче 8-го тура Кубка мира в Японии обыграла команду Италии со счётом 3:1 (13:25, 27:25, 28:26, 25:12). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это четвёртая победа в турнире. Ранее россияне оказались сильнее команд Ирана (3:1), Канады (3:2) и Египта (3:1), а также проиграли Австралии (2:3), Бразилии (0:3), Польше (1:3) и Японии (1:3).
13 октября сборная России сыграет с аргентинцами.
В Кубке мира также принимают участие сборные Туниса и США. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября.
В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.
Мужская сборная России по волейболу проиграла Японии на Кубке мира
Сборная России опустилась на восьмое место в таблице Кубка мира по волейболу
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