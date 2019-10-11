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Мужская сборная России по волейболу победила Италию на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу победила Италию на Кубке мира
Другие / Волейбол 0

Мужская сборная России по волейболу в матче 8-го тура Кубка мира в Японии обыграла команду Италии со счётом 3:1 (13:25, 27:25, 28:26, 25:12). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это четвёртая победа в турнире. Ранее россияне оказались сильнее команд Ирана (3:1), Канады (3:2) и Египта (3:1), а также проиграли Австралии (2:3), Бразилии (0:3), Польше (1:3) и Японии (1:3).

13 октября сборная России сыграет с аргентинцами.

В Кубке мира также принимают участие сборные Туниса и США. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября.

В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.

КМ-2019 (м). Кубок мира. 8-й тур
11 октября 2019, пятница. 09:00 МСК
Италия
Окончен
1 : 3
Россия
Мужская сборная России по волейболу проиграла Японии на Кубке мира
Сборная России опустилась на восьмое место в таблице Кубка мира по волейболу
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