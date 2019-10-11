Чемпион ОИ сравнил преодоление марафона быстрее 2 часов с высадкой на Луну

Олимпийский чемпион кенийский бегун Элиуд Кипчоге поделился ожиданиями от забега в Вене (Австрия), который может стать историческим. 34-летний спортсмен планирует пробежать марафон быстрее чем за два часа.

«Это возможность войти в историю и оставить наследие, а также вдохновить людей. Мой главный посыл 7,5 млрд людей заключается в том, что человеческие возможности безграничны.

Преодоление марафона быстрее чем за два часа можно сравнить с высадкой человека на Луну. Это докажет миру, что если ты сосредоточен на своей цели, упорно работаешь и веришь в себя, то возможно всё", — приводит слова Кипчоге AFP.

Мировой рекорд, принадлежащий Кипчоге, составляет 2:01.39 и был установлен на Берлинском марафоне 2018 года.

Чемпион ОИ из Кении прибыл в Вену для установления исторического рекорда