Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чемпион ОИ сравнил преодоление марафона быстрее 2 часов с высадкой на Луну

Чемпион ОИ сравнил преодоление марафона быстрее 2 часов с высадкой на Луну
Другие / Лёгкая атлетика 0

Олимпийский чемпион кенийский бегун Элиуд Кипчоге поделился ожиданиями от забега в Вене (Австрия), который может стать историческим. 34-летний спортсмен планирует пробежать марафон быстрее чем за два часа.

«Это возможность войти в историю и оставить наследие, а также вдохновить людей. Мой главный посыл 7,5 млрд людей заключается в том, что человеческие возможности безграничны.

Преодоление марафона быстрее чем за два часа можно сравнить с высадкой человека на Луну. Это докажет миру, что если ты сосредоточен на своей цели, упорно работаешь и веришь в себя, то возможно всё", — приводит слова Кипчоге AFP.

Мировой рекорд, принадлежащий Кипчоге, составляет 2:01.39 и был установлен на Берлинском марафоне 2018 года.

Чемпион ОИ из Кении прибыл в Вену для установления исторического рекорда
Вице-президент Кении посетит забег чемпиона ОИ, который может войти в историю
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019