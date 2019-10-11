Плющенко — 6-летнему сыну: эмоции дашь мне? Настройся по-мужски!

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео, на котором он настраивает шестилетнего сына Александра перед его выходом на лёд.

«Эмоции! Мощно кататься! Уверенно, мощно кататься. Выезды на всех прыжках, пожалуйста. Волчок — мощный, на скорости. Просто волчок, низкий волчок… Обороты считай, пожалуйста, все… Лутц, ритбергер, аксель, двойной сальхов, флип… Сальхов двойной, всё остальное — одинарное, аксель, понятно, — «полторашка»… Эмоции дашь мне? Настроиться по-мужски! Надо завестись, как на соревнованиях", — сказал Плющенко шестилетнему сыну.

«Главное правильно настроить спортсмена», — подписал видео Плющенко.

Пост доступен в «инстаграме» Евгения Плющенко.