Саммельвуо рассказал, как сборной России удалось переломить ход матча с Италией

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу над командой Италии на Кубке мира в Японии со счётом 3:1 (13:25, 27:25, 28:26, 25:12).



«Я очень доволен, что нам удалось победить после трудного начала матча. Конечно, мы также пытались обрести уверенность в своих силах после нескольких поражений. Сегодня сборная Италии начала матч очень сосредоточенно, почти каждая их атака достигала цели. Мы не могли остановить соперника. Даже если мы отлично подавали, то не могли хорошо сыграть на высоких мячах.

Но в первой половине второй партии случились несколько розыгрышей, которые изменили ход встречи. Игрок сборной Италии атаковал без сопротивления, но попал в аут. Может быть, тогда мы увидели, что у нас есть шансы. Затем на площадку вышли новые игроки, они придали энергии. Мы стали защищаться, доставали мячи. Такие моменты всегда хорошо сказываются на командном духе и энергетике. Я очень рад за ребят, которые вышли на замену и сделали вклад в победу", — цитирует Саммельвуо официальный сайт FIVB.

13 октября россияне сыграют с аргентинцами.

