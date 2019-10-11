Ученик Тутберидзе Самсонов одержал победу на турнире памяти Дениса Тена

Сегодня, 11 октября, юниоры представили произвольные программы на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате.

По итогам короткой и произвольной программ первое место занял 14-летний ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов, получивший от судей 264,04 балла. Вторым стал Артур Даниелян (218,23), третьим – Марк Кондратюк (182,04).

В турнире принимают участие спортсмены из 19 стран мира. Победители соревнований в женском и мужском одиночном катании получат по $ 5000.

Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан

Юниоры. Итоговое положение



1. Даниил Самсонов (Россия) – 264,04

2. Артур Даниелян (Россия) – 218,23

3. Марк Кондратюк (Россия) – 182,04

4. Рахат Бралин (Казахстан) – 181,02

5. Евгений Пузанов (Беларусь) – 170,10

6. Диас Жиренбаев (Казахстан) – 165,52.