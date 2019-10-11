Олимпийский чемпион Гранкин прокомментировал победу над Италией на Кубке мира

Капитан сборной России по волейболу Сергей Гранкин поделился впечатлениями от победы в матче с командой Италии на Кубке мира в Японии со счётом 3:1 (13:25, 27:25, 28:26, 25:12).

«Моё впечатление о матче состоит в том, что мы наконец смогли победить. В первом сете у нас возникли трудности, но затем мы сделали изменения в составе. Волейболисты, которые вышли на замену, показали потрясающую игру. В итоге мы смогли победить. Это был отличный матч для нас», — приводит слова Гранкина официальный сайт Международной федерации волейбола.

Для подопечных Туомаса Саммельвуо это четвёртая победа в восьми матчах Кубка мира. 13 октября сборная России сыграет с аргентинцами. Розыгрыш Кубка мира завершится 15 октября.

Мужская сборная России по волейболу победила Италию на Кубке мира