Олимпийский чемпион Гранкин прокомментировал победу над Италией на Кубке мира
Капитан сборной России по волейболу Сергей Гранкин поделился впечатлениями от победы в матче с командой Италии на Кубке мира в Японии со счётом 3:1 (13:25, 27:25, 28:26, 25:12).
«Моё впечатление о матче состоит в том, что мы наконец смогли победить. В первом сете у нас возникли трудности, но затем мы сделали изменения в составе. Волейболисты, которые вышли на замену, показали потрясающую игру. В итоге мы смогли победить. Это был отличный матч для нас», — приводит слова Гранкина официальный сайт Международной федерации волейбола.
Для подопечных Туомаса Саммельвуо это четвёртая победа в восьми матчах Кубка мира. 13 октября сборная России сыграет с аргентинцами. Розыгрыш Кубка мира завершится 15 октября.
Мужская сборная России по волейболу победила Италию на Кубке мира
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