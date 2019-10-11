Фигуристка Турсынбаева пропустит этап Гран-при в США

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева не выступит на первом этапе серии Гран-при — Skate America.

Вице-чемпионка мира 2019 года отсутствует в списке участников турнира, опубликованном на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

От России в женском одиночном катании в США выступят Станислава Константинова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Соревнования пройдут в Лас-Вегасе с 18 по 20 октября.

В сентябре Турсынбаева из-за травмы не приняла участия в турнире Lombardia Trophy. Представительница Казахстана открыла сезон на Shanghai Trophy в Китае, где завоевала серебряную награду.

Напомним, Турсынбаева — первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной сальхов на официальных соревнованиях.