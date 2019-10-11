Сидорова и Ласицкене номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе
Россиянки Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) были включены в список номинанток на звание лучшей легкоатлетки года в Европе, информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.
В 2019 году Ласицкене одержала победу на мировом первенстве в Катаре, на чемпионате Европы в помещении в Глазго, а также выиграла Бриллиантовую лигу. Мария стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году она завоевала золото в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе.
Сидорова завоевала титулы чемпионки мира и чемпионки Европы в помещении. В Дохе Анжелика выиграла мировое первенство впервые в карьере.
Путин лично поздравил легкоатлетку Ласицкене с победой на чемпионате мира в Дохе
- 11 октября 2019
-
14:27
-
14:21
-
13:49
-
13:32
-
13:29
-
13:22
-
12:59
-
12:43
-
11:45
-
11:27
-
11:14
-
11:05
-
10:52
-
10:01
-
09:47
-
09:32
- 10 октября 2019
-
23:03
-
22:31
-
21:49
-
21:08
-
20:39
-
20:16
-
19:27
-
19:04
-
18:32
-
17:34
-
16:59
-
16:42
-
16:39
-
16:26
-
16:13
-
15:57
-
15:50
-
15:39
-
15:35
Партнерский контент