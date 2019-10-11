Сидорова и Ласицкене номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

Россиянки Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) были включены в список номинанток на звание лучшей легкоатлетки года в Европе, информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

В 2019 году Ласицкене одержала победу на мировом первенстве в Катаре, на чемпионате Европы в помещении в Глазго, а также выиграла Бриллиантовую лигу. Мария стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году она завоевала золото в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе.

Сидорова завоевала титулы чемпионки мира и чемпионки Европы в помещении. В Дохе Анжелика выиграла мировое первенство впервые в карьере.