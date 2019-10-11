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Российская фигуристка Усачёва заняла первое место на мемориале Дениса Тена

Российская фигуристка Усачёва заняла первое место на мемориале Дениса Тена
Другие / Фигурное катание 0

Сегодня, 11 октября, на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате девушки представили произвольные программы. В этом виде и по итогам турнира победу одержала россиянка Дарья Усачёва. В сумме она набрала 211,25 балла.

Второй стала ещё одна россиянка Майя Хромых (191,85). Призовую тройку замкнула представительница Болгарии Мария Левушкина (153,35).

В турнире принимают участие спортсмены из 19 стран мира. Победители соревнований в женском и мужском одиночном катании получат по $ 5000.

Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Девушки. Итоговое положение

1. Дарья Усачёва (Россия) – 211,25
2. Майя Хромых (Россия) – 191,85
3. Мария Левушкина (Болгария) – 153,35
4. Наргиз Сулейманова (Германия) – 138,54
5. Сой Сим (Южная Корея) – 116,60
6. Майя Городницкая (Израиль) – 106,08
7. Ажар Жумаханова (Казахстан) – 104,92
8. Нурия Сулеймен (Казахстан) – 104,33.

Фигуристка Усачёва лидирует после короткой программы на мемориале Дениса Тена
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