Российская фигуристка Усачёва заняла первое место на мемориале Дениса Тена

Сегодня, 11 октября, на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате девушки представили произвольные программы. В этом виде и по итогам турнира победу одержала россиянка Дарья Усачёва. В сумме она набрала 211,25 балла.

Второй стала ещё одна россиянка Майя Хромых (191,85). Призовую тройку замкнула представительница Болгарии Мария Левушкина (153,35).

В турнире принимают участие спортсмены из 19 стран мира. Победители соревнований в женском и мужском одиночном катании получат по $ 5000.

Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан

Девушки. Итоговое положение



1. Дарья Усачёва (Россия) – 211,25

2. Майя Хромых (Россия) – 191,85

3. Мария Левушкина (Болгария) – 153,35

4. Наргиз Сулейманова (Германия) – 138,54

5. Сой Сим (Южная Корея) – 116,60

6. Майя Городницкая (Израиль) – 106,08

7. Ажар Жумаханова (Казахстан) – 104,92

8. Нурия Сулеймен (Казахстан) – 104,33.