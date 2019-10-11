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Российские волейболисты потеряли шансы выиграть Кубок мира

Российские волейболисты потеряли шансы выиграть Кубок мира
Другие / Волейбол 0

На проходящем в Японии мужском Кубке мира по волейболу все команды провели по восемь матчей. Сборная России, одержавшая четыре победы, поднялась на пятое место в турнирной таблице. Командам осталось провести по три встречи.

Подопечные Туомаса Саммельвуо потеряли шансы на завоевание трофея, так как на четыре победы отстают от лидера — сборной Бразилии.

Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Япония
Турнирная таблица
1. Бразилия — 8 побед — 0 поражений (24 очка).
2. Польша — 7-1 (21).
3. США — 6-2 (18).
4. Япония — 6-2 (17).
5. Россия — 4-4 (12).
6. Италия — 4-4 (11, сеты — 14:14, очки — 618:613).
7. Иран — 4-4 (11, сеты — 16:16, очки — 721:744).
8. Аргентина — 3-5 (10).
9. Канада — 3-5 (9).
10. Египет — 2-6 (8).
11. Австралия — 1-7 (2).
12. Тунис — 0-8 (1).

13 октября россияне сыграют с командой Аргентины.

В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Команда России заняла четвёртое место.

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