Российские волейболисты потеряли шансы выиграть Кубок мира

На проходящем в Японии мужском Кубке мира по волейболу все команды провели по восемь матчей. Сборная России, одержавшая четыре победы, поднялась на пятое место в турнирной таблице. Командам осталось провести по три встречи.

Подопечные Туомаса Саммельвуо потеряли шансы на завоевание трофея, так как на четыре победы отстают от лидера — сборной Бразилии.



Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Япония

Турнирная таблица

1. Бразилия — 8 побед — 0 поражений (24 очка).

2. Польша — 7-1 (21).

3. США — 6-2 (18).

4. Япония — 6-2 (17).

5. Россия — 4-4 (12).

6. Италия — 4-4 (11, сеты — 14:14, очки — 618:613).

7. Иран — 4-4 (11, сеты — 16:16, очки — 721:744).

8. Аргентина — 3-5 (10).

9. Канада — 3-5 (9).

10. Египет — 2-6 (8).

11. Австралия — 1-7 (2).

12. Тунис — 0-8 (1).



13 октября россияне сыграют с командой Аргентины.



В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Команда России заняла четвёртое место.

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