Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на турнире в Финляндии

На предсезонном турнире Finlandia Trophy, который проходит в Эспоо (Финляндия), спортивные пары представили короткие программы. На текущий момент лидерами являются чемпионы мира среди юниоров, дебютанты взрослого сезона россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они получили за свой прокат 74,99 балла.

На втором месте находятся представители России Алиса Ефимова и Александр Коровин (69,12). Призовую тройку замыкают канадцы Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо (68,07).

Фигурное катание. Finlandia Trophy. Эспоо, Финляндия

Пары. Короткая программа



1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 74,99

2. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 69,12

3. Любовь Илюшечкина/Чарли Билодо (Канада) – 68,07

4. Оливия Серафини/Мервин Тран (США) – 60,24

5. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) – 54,09

6. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) – 53,67.

Произвольные программы спортивные пары покажут завтра, 12 октября.