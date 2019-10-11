Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на турнире в Финляндии

На предсезонном турнире Finlandia Trophy, который проходит в Эспоо (Финляндия), спортивные пары представили короткие программы. На текущий момент лидерами являются чемпионы мира среди юниоров, дебютанты взрослого сезона россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они получили за свой прокат 74,99 балла.
На втором месте находятся представители России Алиса Ефимова и Александр Коровин (69,12). Призовую тройку замыкают канадцы Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо (68,07).
Фигурное катание. Finlandia Trophy. Эспоо, Финляндия
Пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 74,99
2. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 69,12
3. Любовь Илюшечкина/Чарли Билодо (Канада) – 68,07
4. Оливия Серафини/Мервин Тран (США) – 60,24
5. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) – 54,09
6. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) – 53,67.
Произвольные программы спортивные пары покажут завтра, 12 октября.
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