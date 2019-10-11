РУСАДА столкнулось с агрессивной реакцией на запрет алкоголя для спортсменов

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация столкнулась с агрессивной реакцией на запрет использования спортсменами алкоголя во время прохождения допинг-тестирования.

РУСАДА весной запретило спортсменам употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки во время прохождения допинг-контроля. Ранее некоторые атлеты таким способом пытались ускорить процедуру сдачи мочи.

«После этого я получила критику в свой адрес, мол, Пахноцкая вслед за алкоголем запретит и внебрачные связи. На самом деле причин такого решения три. Во-первых, это вредит здоровью спортсмена, о чём есть заключение экспертных комиссий. Во-вторых, употребление алкоголя приводит к не совсем достойному поведению на пункте допинг-контроля, что ранее выражалось не только в непристойном поведении, но и в том, что в адрес инспекторов поступали угрозы. В-третьих, алкоголь мешает детекции возможной запрещённой субстанции.

Нужно объяснять причину такого решения. Мы же в ответ на него получили несколько агрессивную обратную связь с вопросами, почему нельзя пить пиво. Мы вежливо всем всё объяснили», — цитирует Пахноцкую ТАСС.