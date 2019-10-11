Фигурист Игнатов занял второе место на турнире памяти Дениса Тена в Казахстане

Российский фигурист Макар Игнатов стал вторым в соревнованиях одиночников на мемориале Дениса Тена в Алматы (Казахстан).
По сумме короткой и произвольной программ Игнатов получил 214,99 балла. Победу одержал грузин Морис Квителашвили (244,98). Третий результат показал эстонец Даниэль-Альберт Науритс (210,68). В топ-4 вошёл другой россиянин Глеб Лутфуллин (208,06).
В турнире принимают участие спортсмены из 19 стран мира. Победители соревнований в женском и мужском одиночном катании получат по $ 5000.
Мемориал Дениса Тена. Алматы, Казахстан
Мужчины. Итоговое положение
1. Морис Квителашвили (Грузия) – 244,98
2. Макар Игнатов (Россия) – 214,99
3. Даниэль-Альберт Науритс (Эстония) – 210,68
4. Глеб Лутфуллин (Россия) – 208,06
5. Марк Городницкий (Израиль) – 195,34
6. Ясеок Кеонг (Южная Корея) – 188,41.
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