Уно не стал комментировать причины, по которым не остался в группе Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Сёма Уно после короткой программы на турнире Finlandia Trophy 2019 объяснил, что он чувствовал, когда один, без тренера, ждал оценок на дебютном в сезоне выступлении.

«Сегодня я не показал свою идеальную короткую программу. Моя задача на этот сезон — делать выступление лучше и лучше. Я сидел один в Kiss&Cry. В такие моменты я чувствую, что наличие тренера действительно очень важно. Думаю, что в следующем году я буду постоянно работать с каким-нибудь специалистом», — приводит слова Уно Sport24.

Летом Уно занимался в тренировочном лагере российского тренера Этери Тутберидзе. Фигурист отказался комментировать появившуюся информацию, что не остался в группе Тутберидзе из-за невозможности выбирать постановщика.

«Слухи о том, что я не остался у Этери Тутберидзе из-за того, что мои программы должен был ставить Даниил Глейхенгауз? Не комментирую эту ситуацию», — сказал Уно.