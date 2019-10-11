Уно не стал комментировать причины, по которым не остался в группе Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Сёма Уно после короткой программы на турнире Finlandia Trophy 2019 объяснил, что он чувствовал, когда один, без тренера, ждал оценок на дебютном в сезоне выступлении.
«Сегодня я не показал свою идеальную короткую программу. Моя задача на этот сезон — делать выступление лучше и лучше. Я сидел один в Kiss&Cry. В такие моменты я чувствую, что наличие тренера действительно очень важно. Думаю, что в следующем году я буду постоянно работать с каким-нибудь специалистом», — приводит слова Уно Sport24.
Летом Уно занимался в тренировочном лагере российского тренера Этери Тутберидзе. Фигурист отказался комментировать появившуюся информацию, что не остался в группе Тутберидзе из-за невозможности выбирать постановщика.
«Слухи о том, что я не остался у Этери Тутберидзе из-за того, что мои программы должен был ставить Даниил Глейхенгауз? Не комментирую эту ситуацию», — сказал Уно.
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