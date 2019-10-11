Мишин рассказал о своём отношении к Тутберидзе как к тренеру

Известный тренер по фигурному катанию из Санкт-Петербурга Алексей Мишин рассказал о своём отношении к московской коллеге Этери Тутберидзе.

«Всё фигурное катание делится на разные тренерские группы. Некоторые дружат, некоторые соревнуются, конкурируют. Некоторые носят острый характер. Говорить о всеобщем содружестве тренерских групп… то же самое, что говорить о содружестве семей Монтекки и Капулетти.

Тутберидзе — наиболее яркая фигура на небосклоне нашего отечественного фигурного катания. Поэтому говорить о преимуществах моих или её… В каждой системе есть свои преимущества. Раз её девочки показывают такой уровень, значит она сейчас лидер, моральный и спортивный.



Вы спросили, как я отношусь к выдающимся достижениям, которые демонстрируют ученицы Этери Тутберидзе. Если говорить о том, что вот они маленькие, вот они вырастут, вот они перестанут прыгать, будут более женственными. У меня есть на этот счёт одно замечательное сравнение. Приносят из роддома здорового ребенка. И вот стоят люди и говорят: «Ой, какой ребёночек хороший – глазки, бровки, крепенький, но он же умрёт!» Повзрослеет и умрёт. Будет ему 70 или 80. Поэтому многие говорят: «Ну да, девочки хорошие, но они потом не будут прыгать». Ну и что? Я тоже умру, и вы умрёте. Давайте говорить о том, что девочки демонстрируют высокий класс и мастерство. И радоваться этому», — приводит слова Мишина «Спорт день за днём».

У Мишина и Тутберидзе тренируются практически все лидеры российского женского одиночного фигурного катания: Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, Софья Самодурова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная и другие.