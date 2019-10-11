Мишин: горжусь, что тренирую потомка Чингисхана

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что не считает свою ученицу Елизавету Туктамышеву убийцей на льду, а также добавил, что интересуется её родословной.

«Известный спортивный журналист Артур Вернер изучил генеалогическое древо Туктамышевых и пришёл к тому, что её род идёт от хана Туктамыша – а это племянник самого Чингисхана. Я горжусь, что тренирую потомка Чингисхана. Для меня Чингисхан – знаковая фигура. Туктамышева может гордиться своими корнями. Вы можете так или иначе оценивать его деятельность, но это один из знаковых персонажей мировой истории.



Считаю ли я Туктамышеву убийцей на льду? Что такое убийца? Возьмите любого спортсмена, который победил. А что такое победил? Значит, достиг более высокого уровня, чем соперники. Что он сделал? Просто двинул спорт вперёд. Раскрыл возможности человека. Поэтому говорить о том, что спортсмен, а в частности Лиза, убийца…



На льду? Конечно, она попортила кровь многих спортсменкам. Это не убийство, а шаги в будущее, прогресс. То, что движет человечество вперёд. Электрическая тяга убила паровой котел? Нет, она двинула весь железнодорожный транспорт вперёд», — приводит слова Мишина «Спорт день за днём».