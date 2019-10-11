«КПРФ» и «Тюмень» вышли в элитный раунд Лиги чемпионов по мини-футболу

Завершились матчи 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. «КПРФ» одержал третью победу, одолев испанскую «Мурсию» со счётом 6:5. Хет-трик в составе российской команды оформил Паулиньо.

«Тюмень» разгромила «Аят» из Казахстана со счётом 8:3. Дважды в составе «Тюмени» отличился Вилиан Лоуренсо.

Оба российских клуба вышли в элитный раунд Лиги чемпионов. «КПРФ» с первого, «Тюмень» — со второго места в подгруппе.

Мини-футбол. Лига чемпионов. Основной раунд

«КПРФ» (Россия) – «Мурсия» (Испания) – 6:5 (2:0).

Голы: Багиров, 3, Разорёнов, 14, Паулиньо, 25, 35, 38, Ниязов, 40 – Парадински, 28, Валерио, 34, 40, Ромуло, 34 (а/г), Поль, 39.

«Тюмень» (Россия) — «Аят» (Казахстан) – 8:3 (3:2).

Голы: Крикун, 4, Антошкин, 8, Герейханов, 12, Лоуренсо, 32, 38, Емельянов, 32, Упалев, 38, Бахур, 40 – Валиуллин, 7, 17, Болт, 23.