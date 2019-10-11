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Пловец Морозов завоевал золото на дистанции 50 м кролем на этапе КМ в Берлине

Пловец Морозов завоевал золото на дистанции 50 м кролем на этапе КМ в Берлине
Другие / Водные виды спорта 0

Российский пловец Владимир Морозов завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Берлине (Германия).

Ещё один российский пловец, Григорий Тарасевич, стал бронзовым призёром на дистанции 200 метров на спине. Победителем соревнований стал японец Рёсукэ Ириэ.

Даниил Пахомов остановился в шаге от пьедестала в заплыве на 100 м баттерфляем.

Плавание. Кубок мира. Пятый этап. Берлин, Германия
Мужчины. Вольный стиль. 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 21,55.
2. Косуке Мацуи (Япония) – 21,93.
3. Майкл Эндрю (США) – 22,03.

Спина. 200 м

1. Рёсукэ Ириэ (Япония) – 1.56,46.
2. Томас Франта (Чехия) – 1.59,91.
3. Григорий Тарасевич (Россия) – 1.59,93.

Баттерфляй. 100 м

1. Кристоф Милак (Венгрия) – 51,78.
2. Якуб Майерски (Польша) – 52,37.
3. Себастьян Сабо (Венгрия) – 52,52.
4. Даниил Пахомов (Россия) – 52,93.

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