Два россиянина номинированы на звание лучшего легкоатлета года в Европе

Сразу два представителя России попали в список претендентов на звание лучшего легкоатлета года в Европе. За престижную награду поборются барьерист Сергей Шубенков и прыгун в высоту Михаил Акименко. Об этом сообщает официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).



Напомним, оба легкоатлета стали серебряными призёрами чемпионата мира, который на прошлой неделе завершился в Дохе (Катар).



Другими претендентами на награду стали: польский метатель молота Павел Файдек, шведский ходок Персеус Карлстрём, немецкий многоборец Никлас Каул, эстонский метатель копья Магнус Кирт, польский бегун Марцин Левандовский, шведский метатель диска Даниэль Столь, боснийский бегун Амель Тука и норвежский барьерист Карстен Вархольм.