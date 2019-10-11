Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Два россиянина номинированы на звание лучшего легкоатлета года в Европе

Два россиянина номинированы на звание лучшего легкоатлета года в Европе
Другие / Лёгкая атлетика 0

Сразу два представителя России попали в список претендентов на звание лучшего легкоатлета года в Европе. За престижную награду поборются барьерист Сергей Шубенков и прыгун в высоту Михаил Акименко. Об этом сообщает официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).

Напомним, оба легкоатлета стали серебряными призёрами чемпионата мира, который на прошлой неделе завершился в Дохе (Катар).

Другими претендентами на награду стали: польский метатель молота Павел Файдек, шведский ходок Персеус Карлстрём, немецкий многоборец Никлас Каул, эстонский метатель копья Магнус Кирт, польский бегун Марцин Левандовский, шведский метатель диска Даниэль Столь, боснийский бегун Амель Тука и норвежский барьерист Карстен Вархольм.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019