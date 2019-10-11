«Ростов-Дон» сыграл вничью с «Бухарестом» в матче Лиги чемпионов

Гандболистки российской команды «Ростов-Дон» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с «Бухарестом» из Румынии — 23:23. В составе ростовской команды самой результативной была Анна Вяхирева, забившая 12 мячей. Трижды отличилась Юлия Манагарова, по 2 мяча забили Владлена Бобровникова и Кристина Кожокарь.
В стартовом матче «Ростов-Дон» на своей площадке разгромил польскую команду «Люблин» со счётом 31:21. После двух туров «Ростов-Дон» и «Бухарест», набрав по 3 очка, делят лидерство в группе В.
В группе В вместе с ростовскими гандболистками играет также датский «Эсбьерг», который станет соперником ростовского клуба в гостевом матче 19 октября.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В. Второй тур
«Бухарест» (Румыния) — «Ростов-Дон» (Россия) — 23:23 (13:14).
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