«Ростов-Дон» сыграл вничью с «Бухарестом» в матче Лиги чемпионов

Гандболистки российской команды «Ростов-Дон» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с «Бухарестом» из Румынии — 23:23. В составе ростовской команды самой результативной была Анна Вяхирева, забившая 12 мячей. Трижды отличилась Юлия Манагарова, по 2 мяча забили Владлена Бобровникова и Кристина Кожокарь.

В стартовом матче «Ростов-Дон» на своей площадке разгромил польскую команду «Люблин» со счётом 31:21. После двух туров «Ростов-Дон» и «Бухарест», набрав по 3 очка, делят лидерство в группе В.

В группе В вместе с ростовскими гандболистками играет также датский «Эсбьерг», который станет соперником ростовского клуба в гостевом матче 19 октября.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа В. Второй тур

«Бухарест» (Румыния) — «Ростов-Дон» (Россия) — 23:23 (13:14).