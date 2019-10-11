Нагорный: ехали на чемпионат мира за командной золотой медалью

Абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике, россиянин Никита Нагорный рассказал, что ему не было физически тяжело выступать в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте (Германия). Но при этом чувствовалась психологическая усталость после долгожданной победы в командном многоборье.

«Да нет, особо тяжело не было. Просто эмоционально уже устали, и психологически сегодня многого не хватало, как-то грустновато выступалось. Но публика была невероятно крутая, как и организация, поэтому эмоции появлялись сами. А так в целом физически всё было нормально. У меня нет такого в голове, что лидером себя чувствую. Мы приехали в первую очередь командой. Ехали сюда за командной золотой медалью. А сегодняшний успех – это уже, наверное, последствия подготовки к командному турниру», — приводит слова Нагорного РИА Новости.