Капитан сборной России по регби пообещал, что команда исполнит боевую песню

Василий Артемьев, капитан сборной России по регби заявил, что в будущем российские спортсмены могут исполнить некоторое подобие танцу хака. Также Артемьев рассказал, откуда практически в идеале знает английский язык — интервью регбиста на Кубке мира взбудоражило социальные сети.



Боялись ли мы, когда соперник танцевал хаку? Это шоу для зрителей, а не для игроков. Думаю, мы когда-нибудь начнём также что-то делать. Например, петь боевую песню. Чтобы выбрать, надо устроить мозговой штурм и лезть в историю.



Мой уровень английского языка? Для меня было удивление, что был так воспринят общественностью. После школы я учился в институте в Ирландии, потом несколько лет играл в Англии. А чтобы не смеялись слишком много, пытаешься избавиться от акцента. Было непросто. Чтобы друзья перестали шутить, приходилось работать над ним», — цитирует Артемьева официальный сайт «Матч ТВ».



Артемьев: будет гигантский импульс, если Россия сможет принять КМ по регби