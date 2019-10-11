Капитан сборной России по регби пообещал, что команда исполнит боевую песню

Василий Артемьев, капитан сборной России по регби заявил, что в будущем российские спортсмены могут исполнить некоторое подобие танцу хака. Также Артемьев рассказал, откуда практически в идеале знает английский язык — интервью регбиста на Кубке мира взбудоражило социальные сети.
Боялись ли мы, когда соперник танцевал хаку? Это шоу для зрителей, а не для игроков. Думаю, мы когда-нибудь начнём также что-то делать. Например, петь боевую песню. Чтобы выбрать, надо устроить мозговой штурм и лезть в историю.
Мой уровень английского языка? Для меня было удивление, что был так воспринят общественностью. После школы я учился в институте в Ирландии, потом несколько лет играл в Англии. А чтобы не смеялись слишком много, пытаешься избавиться от акцента. Было непросто. Чтобы друзья перестали шутить, приходилось работать над ним», — цитирует Артемьева официальный сайт «Матч ТВ».
- 11 октября 2019
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