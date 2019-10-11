Косторная обещала прыгнуть тройной аксель в произвольной программе в Эспоо

Российская фигуристка Алёна Косторная объяснила, почему не стала исполнять в короткой программе на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy в Эспоо тройной аксель, владение которым продемонстрировала на тренировке в Финляндии.
«В произвольной будет. В короткой — нет, потому что этот элемент я начала тренировать только после открытых прокатов. Хорошо он стал получаться в последние недели две. Для меня главное, чтобы я ехала и понимала, что его прыгну. А не так — попаду или не попаду. Пока решили не рисковать.
Сколько тройных акселей будет в произвольной? Сейчас на тренировках катаюсь с двумя, но в ходе старта программа может меняться.
Чувствую ли разницу между юниорскими и взрослыми соревнованиями? Меняется команда, по юниорам я выступала со своими сверстниками, здесь многие девочки гораздо старше меня. Опытные, взрослые спортсмены. Стараюсь влиться в этот коллектив. Когда я общаюсь с Лизой Туктамышевой, то не особо воспринимаю её как взрослого человека. Задумываюсь, что старшим подругам по сборной 23–24, вроде бы восемь лет разницы, а всё равно можно найти что-то общее. Кажется, что она моя ровесница», — приводит слова Косторной Sport24.
Косторная выиграла короткую программу, опередив Туктамышеву, исполнившую тройной аксель, почти на 5 баллов.
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