Мо Фарах обвинил британские СМИ в расизме

Четырёхкратный олимпийский чемпион в беге британец Мо Фарах прокомментировал информацию о четырёхлетней дисквалификации его бывшего тренера Альберто Салазара. 61-летний специалист отстранён за содействие нарушениям антидопинговых правил во время работы в тренировочном лагере в Орегоне.



Легкоатлет считает, что средства массовой информации изначально настроены против него, как и против многих чернокожих спортсменов.



«Всё это продолжается уже четыре года (Салазар впервые подозревался в нарушении антидопинговых правил в 2015 году. — Прим. «Чемпионата»), мне всё это уже надоело.



Разочарован ли я в Салазаре? Честно говоря, я разочарован вами, журналистами. Одни и те же заголовки: Фарах, Фарах и Фарах… Всё это очень печально. Нет никаких обвинений против меня, я не сделал ничего плохого. Давайте обозначим сразу: обвиняется лишь Салазар и его проект «Орегон».



Даже если буду добр с вами, буду отвечать на каждый ваш вопрос, вы всё равно будете настроены негативно. У меня нет шансов переубедить журналиста, ведь он уже решил, что будет писать в своей статье. Ваша повестка дня изначально такая. Я наблюдал такие ситуации ранее — с участием Рахима Стерлинга и Льюиса Хэмилтона (чернокожие британские спортсмены. — Прим. «Чемпионата»). Что бы я ни делал, я не смогу выйти из ситуации в выигрыше», — цитирует Фараха The Guardian.

Фарах — о дисквалификации экс-тренера: он смотрел мне в глаза и лгал, что чист