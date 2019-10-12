Мо Фарах обвинил британские СМИ в расизме

Четырёхкратный олимпийский чемпион в беге британец Мо Фарах прокомментировал информацию о четырёхлетней дисквалификации его бывшего тренера Альберто Салазара. 61-летний специалист отстранён за содействие нарушениям антидопинговых правил во время работы в тренировочном лагере в Орегоне.
Легкоатлет считает, что средства массовой информации изначально настроены против него, как и против многих чернокожих спортсменов.
«Всё это продолжается уже четыре года (Салазар впервые подозревался в нарушении антидопинговых правил в 2015 году. — Прим. «Чемпионата»), мне всё это уже надоело.
Разочарован ли я в Салазаре? Честно говоря, я разочарован вами, журналистами. Одни и те же заголовки: Фарах, Фарах и Фарах… Всё это очень печально. Нет никаких обвинений против меня, я не сделал ничего плохого. Давайте обозначим сразу: обвиняется лишь Салазар и его проект «Орегон».
Даже если буду добр с вами, буду отвечать на каждый ваш вопрос, вы всё равно будете настроены негативно. У меня нет шансов переубедить журналиста, ведь он уже решил, что будет писать в своей статье. Ваша повестка дня изначально такая. Я наблюдал такие ситуации ранее — с участием Рахима Стерлинга и Льюиса Хэмилтона (чернокожие британские спортсмены. — Прим. «Чемпионата»). Что бы я ни делал, я не смогу выйти из ситуации в выигрыше», — цитирует Фараха The Guardian.
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