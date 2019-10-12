Элиуд Кипчоге первым в мире выбежал марафон из двух часов

Кениец Элиуд Кипчоге стал первым в мире человеком, который пробежал марафон менее, чем за два часа.
Забег в Вене состоялся в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge, который финансируется британским бизнесменом, владельцем нефтехимической компании Ineos Джимом Рэтклиффом. Марафон в Вене не входит в программу IAAF и был организован исключительно для того, чтобы цель — 42,2 км за 1:59 — была достигнута.
Официальный мировой рекорд, установленный ранее на марафонской дистанции, принадлежит Кипчоге и составляет 2:01.39. Он был установлен 16 сентября 2018 года на Берлинском марафоне.
Для Кипчоге эта попытка выбежать из двух часов стала второй. С первой попытки кенийского бегуна преодолеть двухчасовой рубеж на дистанции 42,2 км прошло больше двух лет. Тогда, 6 мая 2017 года, Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию в итальянском Монце за 2:00:25.
Хотя от поставленной цели Кипчоге отдалили 26 секунд, он установил неофициальный (этот марафон не входил в программу IAAF — Международной ассоциации легкоатлетических федераций) мировой рекорд, к которому никто из его соперников за прошедшее время даже не приблизился.
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