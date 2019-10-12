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Белорукова: зима — это слепить снеговичка и облизнуть железяку на морозе

Белорукова: зима — это слепить снеговичка и облизнуть железяку на морозе
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница обладательница двух бронзовых медалей Олимпиахы в Пхёнчхане — 2018 Юлия Белорукова рассказала об отношении к зиме. Спортсменка не понимает, почему некоторые не радуются приходу холодного времени года.

«Честно говоря, не понимаю людей, которые не радуются зиме. Активные люди точно найдут чем заняться — прогулки по лесу, на лыжах, лепка снеговичков, празднование новогодних каникул, ну и самое главное — это не забыть облизнуть какую-нибудь железяку на морозе. Советы раздала, так что давай, зима, приходи. Я готова», — написала Белорукова в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Юлии Белоруковой.

В прошлом сезоне 24-летняя спортсменка заняла восьмое место в общем зачёте Кубка мира.

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