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Кудрявцева и Спиридонов победили в соревнованиях пар на мемориале Дениса Тена

Кудрявцева и Спиридонов победили в соревнованиях пар на мемориале Дениса Тена
Другие / Фигурное катание 0

Сегодня, 12 октября, на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате, Казахстан, спортсмены завершили соревнования спортивных пар. Победу одержал российский дуэт Лина КудрявцеваИлья Спиридонов, в их активе 165,27 балла.

Вторыми стали испанские фигуристы Лаура Баркеро и Тон Консуль, набравшие 149,24 балла. Призовую тройку замкнули испанцы Дорота Рехина Брода и Педро Бетегон — на их счету 125,54 балла.

Напомним, Денис Тен — казахстанский фигурист, погибший в результате вооружённого нападения 19 июля 2018 года в Алма-Ате. В турнире принимают участие спортсмены из 19 стран мира.

Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан. Спортивные пары.

1. Лина Кудрявцева / Илья Спиридонов (Россия) — 165,27.
2. Лаура Баркеро и Тон Консуль (Испания) — 149,24.
3. Дорота Рехина Брода и Педро Бетегон (Испания) — 125,54.

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