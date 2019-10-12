Кудрявцева и Спиридонов победили в соревнованиях пар на мемориале Дениса Тена

Сегодня, 12 октября, на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате, Казахстан, спортсмены завершили соревнования спортивных пар. Победу одержал российский дуэт Лина Кудрявцева — Илья Спиридонов, в их активе 165,27 балла.



Вторыми стали испанские фигуристы Лаура Баркеро и Тон Консуль, набравшие 149,24 балла. Призовую тройку замкнули испанцы Дорота Рехина Брода и Педро Бетегон — на их счету 125,54 балла.



Напомним, Денис Тен — казахстанский фигурист, погибший в результате вооружённого нападения 19 июля 2018 года в Алма-Ате. В турнире принимают участие спортсмены из 19 стран мира.



Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан. Спортивные пары.



1. Лина Кудрявцева / Илья Спиридонов (Россия) — 165,27.

2. Лаура Баркеро и Тон Консуль (Испания) — 149,24.

3. Дорота Рехина Брода и Педро Бетегон (Испания) — 125,54.

Фигуристка Саханович выиграла мемориал Дениса Тена в Казахстане