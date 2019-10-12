Кипчоге: теперь могу сказать всем, что человеческие способности безграничны

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге прокомментировал историческое достижение, которое ему покорилось на забеге Ineos 1:59 Challenge в Вене (Австрия). 34-летний спортсмен стал первым в истории, кому удалось пробежать марафон быстрее, чем за два часа.
«Установить историческое достижение в спорте после сэра Роджера Баннистера в 1954 году — прекрасное чувство.
Сейчас я самый счастливый. Теперь могу сказать всем, что способности человека безграничны», — цитирует Кипчоге официальный сайт Ineos 1:59 Challenge.
Сэр Роджер Гилберт Баннистер — британский легкоатлет, чемпион Европы 1954 года. Первый, кому удалось выбежать из четырёх минут на дистанции в одну милю. Скончался 3 марта 2018 года в возрасте 88 лет.
Официальный мировой рекорд, установленный ранее на марафонской дистанции, принадлежит Кипчоге и составляет 2:01.39. Он был установлен 16 сентября 2018 года на Берлинском марафоне.
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