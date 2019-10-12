Олимпийский чемпион из США завершил карьеру после дисквалификации за допинг

Американский пловец, двукратный олимпийский чемпион Конор Дуайер объявил о завершении профессиональных выступлений после того, как получил 20-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает USA Today.
«Я принял решение завершить карьеру вне зависимости от результатов слушаний комиссии. Хочу сконцентрироваться на других профессиональных интересах», — говорит Дуайер.
Напомним, 30-летний пловец дважды выигрывал эстафетные гонки 4х200 на Олимпийских играх (Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016). Также он является чемпионом мира в данной дисциплине.
В пятницу, 11 октября Антидопинговое агентство США (USADA) объявило об отстранении спортсмена на 20 месяцев — в его допинг-пробе был обнаружен запрещенный анаболический агент искусственного происхождения.
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